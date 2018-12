Laad je e-bike op tijdens cafébezoek Wouter Demuynck

27 december 2018

14u26 0 Geel In heel wat Geelse horecazaken kan je voortaan je elektrische fiets gratis opladen terwijl je geniet van een koffie of ander lekkers. De zaken waar dat mogelijk is, herken je aan een label aan de ingang.

Elektrische fietsen zijn nu al even niet meer weg te denken uit onze maatschappij. De e-bike wordt niet alleen gebruikt voor woon-werkverkeer, maar wordt ook in de vrije tijd van stal gehaald voor leuke tochtjes met onderweg een gezellig terrasje. In functie daarvan heeft de stad Geel alle horecazaken opgelijst waar je de batterij van je elektrische fiets gratis kan opladen.

Een eenvoudig stopcontact is ook genoeg om een elektrische fiets op te laden. De kosten voor een horecazaak zijn overigens verwaarloosbaar. Een batterij volledig opladen, kost minder dan tien eurocent.

De deelnemende horecazaken verschijnen ook op een interactieve kaart op de website van de dienst Toerisme en Stadsanimatie, die in de loop van 2019 vernieuwd zal worden. De e-bikevriendelijke horecazaken zijn ook te herkennen aan het ‘Fiets-Oplaadpunt’-label, dat door de stad ontwikkeld werd en terug te vinden is aan de ingang van de zaak.