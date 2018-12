KWB Larum zamelt 500 euro in voor Al-Arm vzw Wouter Demuynck

13 december 2018

KWB Larum organiseert elk jaar ‘De Zotte 50 van Gheel’. Met hun wintereditie doen ze dit steevast voor een goed doel. Op zaterdag 8 december verzamelde ‘De Zotte 50 van Gheel’ 500 euro voor Al-Arm vzw. Daarvoor wandelden iets meer dan 40 wandelaars en één hond een tocht van bijna 50 km. Niet iedereen ging voor de volle 50 km. Op een aantal tussenstops sloten anderen aan of stopten wandelaars.

De wandeling bracht 403 euro in het bakje. KWB rondde het bedrag naar boven af tot 500 euro zodat een mooi en rond getal bereikt werd. Al-Arm vzw brengt mensen in armoede samen en geeft hen een stem. Met allerlei activiteiten, acties en diensten zorgen ze voor een betere levenskwaliteit van gezinnen en alleenstaanden in Geel. Al-Arm vzw was in zijn nopjes met de steun.