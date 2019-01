KWB Geel Sint-Amands organiseert jaarlijkse quiz Wouter Demuynck

24 januari 2019

18u55 0 Geel KWB Geel Sint-Amands nodigt alle geïnteresseerden op zondag 27 januari 2019 uit op haar jaarlijkse zondagsquiz. Je bent welkom in het parochiecentrum aan de Werft om 14 uur.

Deelnemen gebeurt per ploeg met maximum 6 personen. Kinderen jonger dan 12 jaar mogen bij hun ouders blijven en tellen niet mee in dit maximum aantal deelnemers. De deelnameprijs bedraagt 15 euro per ploeg. Een mooi en divers prijzenpakket beloont de winnende ploeg maar ook alle deelnemende ploegen kunnen in de prijzen vallen. Inschrijven kan bij Rudy Belmans, via 0478/53.09.91 of rudybelmans@hotmail.com.

Bij de quizonderwerpen is er voor ieder wat wils: jong en oud, mannen en vrouwen, TV-kijkers en boekenwormen, technische knobbels en puzzelaars, rekenwonders, stripliefhebbers en taalkunstenaars zullen niet op hun honger blijven zitten. Ook parate kennis over het Geelse straatbeeld wordt getest.