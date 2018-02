Kunstwerk moet op 15 april op Markt staan (met zes jaar vertraging) 07 februari 2018

02u49 0 Geel De telescopische zuil van kunstenaar Kris Vleeschouwer moet ten laatste op 15 april november op het marktplein van Geel staan. Het kunstwerk is intussen aangepast. Het dossier sleept al zes jaar aan.

De bedoeling was aanvankelijk dat het kunstwerk er al in maart 2012 zou staan, maar als gevolg van allerlei technologische problemen schoof de deadline steeds weer op. In juli kondigde het stadsbestuur aan dat het kunstwerk er op 30 november zou moeten staan. Zo niet, dan volgde er een ingebrekestelling. Uiteindelijk schoof het stadsbestuur zelf die deadline nog op omdat de opbouw van het kunstwerk zou samenvallen met die van het winterevent Geel Wintert!, dat op 1 december startte.





Geel Wintert! is al een maand voorbij, maar de opbouw van het kunstwerk moet nog beginnen. "Er is een nieuw schema opgesteld", verklaarde schepen van Cultuur Marleen Verboven (N-VA) maandagavond op de gemeenteraad. "Intussen is er wat veranderd. Het kunstwerk is van vijf naar vier buizen gegaan. Die vier buizen zijn langer, dus de hoogte van het kunstwerk blijft hetzelfde. Het kunstwerk zal in één dag geplaatst worden. We hebben afgesproken dat er een ingebrekestelling volgt als het werk op 15 april nog niet af is."





Sensoren in OPZ

De werking van de zuil wordt aangedreven door sensoren in het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum (OPZ) die daar de bewegingen van patiënten, bezoekers en personeel detecteren. Hoe meer beweging er is in het OPZ, hoe hoger de zuil uit het marktplein zal verrijzen. (WDH)