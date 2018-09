Kunstacademie ook voor jongeren 'met mogelijkheden' 03 september 2018

De kunstacademie biedt op woensdagavond van 18 tot 21 uur een uniek 'atelier op maat' voor jongeren die beperkingen ervaren. Dat kan gaan om timide personen die zich verloren voelen in al te grote drukte, ofwel jongeren die hypersensitief zijn. Het uitgangspunt is werken vanuit de talenten, de gevoeligheden en de eigenheid van die jongeren en niet vanuit hun beperkingen. Elke leerling heeft zijn vaste plaats waar in een prikkelarme omgeving wordt gewerkt. Door het aantal inschrijvingen te beperken, is begeleiding door een ervaren docent op maat van elk individu gegarandeerd. De leerlingen maken kennis met verschillende materialen en technieken: tekenen, schilderen, boetseren, druktechnieken, 3D en experimenteel werk. Info via kunstacademie@geel.be of 014/56.65.60. (WDH)