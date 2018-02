Kunst te grabbel 23 februari 2018

02u50 0

Kuier op zondag 4 maart in Geel mee met de stadsgids langs kunst die je misschien nooit écht gezien hebt. Tijdens de wandeling grijnzen duivels je tegemoet, zoeken jongeren naar wat ze belangrijk vinden en reiken handen naar vrede en eenheid. Intussen zoekt Jacques Brel naar de betekenis van de liefde en reist een boot tussen fantasie en de harde realiteit. Wie de kunst in zijn of haar stad wil ontdekken, kan zondag 4 maart gratis mee. De wandeling vertrekt om 14 uur aan Toerisme Geel, Markt 1. (WDH)