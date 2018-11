KU Leuven-onderzoekers Campus Geel verbeteren dagelijks brood van miljoenen Ethiopiërs Wouter Demuynck

20 november 2018

14u09 0 Geel Voedingswetenschappers van KU Leuven Campus Geel zijn erin geslaagd om de productie van kocho te verbeteren, het dagelijks brood voor miljoenen inwoners van Zuid-Ethiopië. Het gebruik van aardewerken potten, die in Vlaanderen vooral gekend zijn om zuurkool in te maken, verbetert het productieproces.

Net zoals veel Belgen de dag niet doorkomen zonder aardappelen of brood, rekenen 15 miljoen mensen in het Zuidwesten van Ethiopië op kocho: een soort vezelrijke pannenkoek. Ethiopiërs schrapen de stam af van de ensetplant waardoor er een vezelrijke pulp ontstaat. Vervolgens wordt die pulp gefermenteerd in putten in de grond. Na de fermentatie wordt de pulp gebakken. “De fermentatie duurt drie tot vier maanden en daar loopt het regelmatig mis”, zegt professor Leen Van Campenhout, coördinator van de onderzoeksgroep Lab4Food. “Bij felle regen lopen de potten onder of vormt er zich schimmel op de pulp. Daarnaast is de productie van kocho erg zwaar labeur: de vrouwen schrapen de stammen manueel en met bamboestokken slaan ze het plantenmateriaal tot pulp.”

“De productie van kocho heeft veel weg van de manier waarop zuurkool gefermenteerd wordt. Daarom verscheepten we 20 zuurkoolpotten om ter plaatse mee te experimenteren, en met succes. Het gebruik van de luchtdichte potten heeft verschillende voordelen: de productie is betrouwbaarder, de kwaliteit is constanter en er zijn minder onveilige micro-organismen. En uiteraard ook een belangrijke parameter: de smaak”, gaat professor Van Campenhout verder. “Door de productie in aardewerken potten ontstaan er nieuwe aroma’s en heeft de kocho een andere smaak. Dat is ook economisch van belang want de smaak bepaalt de prijs op de lokale markt. Daarom hebben we smaaktesten uitgevoerd bij de plaatselijke bevolking en de reacties zijn zeer positief.”

Om het proces nu op grotere schaal te kunnen toepassen, reikt het Ethiopian Biotechnology Institute een toelage van ongeveer 125.000 euro uit. Zo kan er ter plaatse werk worden gemaakt van de productie van aardewerken potten en wordt er een machine ontwikkeld om de ensetstam te verpulveren. De bedoeling is om de productie van kocho op die manier economisch rendabel te maken.