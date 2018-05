Kruispunt Rauwelkoven wordt volledig heringericht 14 mei 2018

02u28 0 Geel Een aannemer begint vandaag met de voorbereidende werken om het kruispunt van Rauwelkoven en Reiten in Larum aan te pakken. Om het kruispunt veiliger te maken wordt de bocht verlegd en verandert de voorrangsregeling.

De inrichting van het kruispunt is al een tijdje een doorn in het oog van vooral de buurtbewoners. Toen vorig jaar een automobilist de bocht volledig miste en het kapelletje volledig vernield werd, besloot de stad om toch maar in te gaan op de smeekbede van de buurtbewoners. De bedoeling is dat de bocht voor het verkeer vanuit Larum wordt rechtgetrokken. Daardoor ontstaat er een T-kruispunt waardoor de stad ook heeft beslist om het verkeer op Reiten-Rauwelkoven voorrang te geven. Wie dus vanuit Larum komt, zal het verkeer op Reiten-Rauwelkoven voorrang moeten verlenen. Op die manier zal het ook voor de fietsers die willen kruisen een pak veiliger worden. Het nieuwe kruispunt zal ook een verhoogde inrichting krijgen waardoor ook automatisch de snelheid er zal dalen.





Eerst beginnen de voorbereidende werken van de nutsmaatschappijen. De aannemer zelf begint begin juni. Ook het kapelletje dat in 2017 aan diggelen werd gereden, zal weer opgebouwd worden. Het was al de tweede keer dat het kapelletje verwoest werd. In 1979 reed een truck het stuk.





(VTT)