Koude deert bezoekers van Palmenmarkt niet Wouter Demuynck

14 april 2019

15u59 0 Geel De koude heeft de bezoekers van Palmenmarkt dit weekend duidelijk niet gedeerd. Het was weer over de koppen lopen tijdens de 459ste editie van Palmenmarkt, hoewel het kwik zelden 10 graden haalde.

Sinds vorige dinsdag sieren zo’n 134 kermisattracties het centrum van Geel - voor vele inwoners en andere streekgenoten steevast een van de hoogtepunten van het jaar. Vrijdag ging het feest dan echt van start. Het was wellicht een van de koudste Palmenmarktweekends van de afgelopen jaren, maar aan het aantal bezoekers was dat absoluut niet te zien.

“Al van kleins af aan komen we elk jaar naar Palmenmarkt. Tot onze favoriete attracties behoort zeker de High Energy Booster (dat een hoogte van zo’n 40 meter haalt, red.)”, vertellen vriendinnen Manon (15) en Emma (14). Die laatste woont eigenlijk in het Spaanse Sevilla, maar komt tijdens de paasvakantie telkens haar familie in België bezoeken. En dan kan ook een bezoek aan Palmenmarkt niet ontbreken. “De kermis is hier misschien wel kleiner dan in Spanje, maar het is wel leuker aangezien er hier meer variatie is in de attracties.”

Iets verderop hebben Ellen Vetters (35) en haar dochtertje Nelle Ribus (6) er net een avontuur opzitten in het spookhuis. Nelle was achteraf nog een beetje onder de indruk. “Dat was misschien net een beetje te eng voor haar”, lacht Ellen. “Op het einde plaatste iemand nog een hand op mijn schouder. Gelukkig was het mijn schouder en niet die van haar. Nelle heeft al gevist en touwtrekken gedaan, ik denk dat er ook nog een ritje in de rups zal aankomen.”

Vooral zaterdag was het een koude dag, met af en toe zelfs plaatselijk wat smeltende sneeuw die uit de lucht viel. “Als het weer wat minder is, is dat zeker voor ons een tegenvaller”, zegt Eddy Janssen, die al meer dan 30 jaar met attracties op Palmenmarkt staat. Zijn attracties, waaronder waterattractie ‘Aqua Balls’ op Palmenmarkt, heeft hij inmiddels aan zijn kinderen gelaten. “Natuurlijk is het altijd beter als het mooi weer is, maar we zullen afwachten wat het na het weekend wordt. Hoe dan ook kunnen we eigenlijk ook over dit weekend niet klagen, we hebben wel wat bezoekers gehad. Dit is dan ook een hele goede kermis - het bestuur, de plaatsmeesters en politie zijn er allemaal voor ons. Het is een van mijn favoriete kermissen om er te staan, ik voel me er steeds welkom.”

Cindy Ropers uit Herselt staat al een tiental jaren op Palmenmarkt. Dit jaar staat ze er met de buggy’s. “Palmenmarkt is een van de betere en drukbezochte kermissen. Deze editie is toch wel een van de koudste die we al hebben meegemaakt. Vooral voor de kleinere kinderen merk ik het verschik. Normaal zijn we tot 22.30 uur geopend en dan hebben we nog wel wat volk, maar dat is nu niet het geval. Maar het valt goed mee. Vrijdag was een betere dag en na het weekend wordt het ook weer beter weer.”

Ook maandag en dinsdag is er nog kermis. Maandag, van 16 tot 20 uur, kom je tijdens Palmenmarkt tal van Disneyfiguren tegen. Kinderen die een totale make-over willen, kunnen zich verkleden als hun favoriete figuur. Aan de stand ter hoogte van parochiecentrum St.-Amands past een team dan het kapsel en make-up nog aan. Dinsdag, de laatste dag van de kermis, is traditioneel familiedag. De attracties zijn dan toegankelijk aan sterk verminderde prijzen.