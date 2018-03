Koppel mishandelt zes kinderen 'omdat het leven een strijd is' 21 maart 2018

02u33 0 Geel Een koppel uit Geel riskeert een celstraf voor mishandeling van hun zes kinderen. De kinderen werden geslagen met de hand en met een broeksriem. "Om hen duidelijk te maken dat het leven een strijd is", verklaarde de vader aan de politie.

Yves Y. (48) en zijn echtgenote Naomie N.N. (33), een koppel van Kameroense afkomst uit Geel, belandden in mei vorig jaar in de cel. De mishandeling van hun kinderen kwam aan het licht nadat één van de dochters over het geweld vertelde op school. "Zowel vader als moeder hebben hun kinderen geslagen", zegt aanklager Stephanie Joncheere. De mishandeling zou al lange tijd aan de gang zijn geweest voordat de slagen aan het licht kwamen.





Het koppel belandde enkele weken achter de tralies. Na hun vrijlating kregen ze een contactverbod met de kinderen en werd opvoedingsbegeleiding opgestart. "Het contactverbod is intussen opgeheven. Vier kinderen wonen terug in het gezin. Alleen twee jongens zijn nog niet thuis. Zij verkiezen om in hun pleeggezin te blijven." Het openbaar ministerie vorderde 12 maanden cel tegen Yves Y. en 6 maanden cel tegen Naomie N.N.





De advocaat van het koppel hoopt op een opschorting van straf. Ze zouden geen slechte bedoelingen hebben gehad. "De kinderen genoten een strenge opvoeding, maar de intentie van de ouders was goed. Yves heeft zelf ook zo'n strenge opvoeding genoten toen hij in Kameroon opgroeide. Hij is zo streng omdat hij niet wil dat zijn kinderen in de gevangenis terecht komen of bij het OCMW belanden."





Vonnis op 17 april. (JVN)