Koninklijke Marine Kadettenkorps Geel geeft eetfestijn voor een nieuw dak Kristof Baelus

13 maart 2019

20u14 0 Geel Tijdens de hevige storm van zondag ging het dak van de Koninklijke Marine Kadetten, een nautische jeugdbeweging voor jongens en meisjes vanaf 9 jaar, vliegen. De vereniging geeft op 30 en 31 maart een eetfestijn om extra geld in het laatje te krijgen.

Met dit eetfestijn wil de vereniging een deel van de kosten voor een nieuw dak inzamelen. Ondertussen ontstonden er her en der ook al spontane acties om de vereniging te ondersteunen.

“Ik heb net de offerte voor de herstelling gekregen, alles in totaal zou het ons zo’n 19.000 euro kosten”, klinkt het. “Mensen organiseerden al spontaan een snoepverkoop en sommigen veilden zelfs decoratiestukken uit hun persoonlijke woning. We zijn iedereen heel dankbaar voor de hulp.”

Op zaterdag 30 maart is het eetfestijn reeds uitverkocht, per dag kunnen er zo’n 100 personen komen genieten van een lekkere spaghetti of frietjes met curryworst. Zondag 31 maart zijn er nog wel wat plaatsen vrij, inschrijven hiervoor kan via een privéberichtje op hun Facebookpagina.