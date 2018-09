Koen is beste houthakker van Benelux LEERKRACHT SINT-ALOYSIUS MAG NAAR WK IN LIVERPOOL WOUTER DEMUYNCK

05 september 2018

02u26 0 Geel Gelenaar Koen Martens (34) mag zich een jaar lang de beste houthakker van de Benelux noemen. Afgelopen zondag kroonde hij zich tot winnaar op het Benelux-kampioenschap in het Nederlandse Kronenberg na feilloze prestaties in de zes zaag- en bijldisciplines.

Op zondag 2 september namen de veertien beste houthakkers uit de Benelux het op tegen elkaar met bijlen, kettingzagen en trekzagen. Voor Koen Martens, in het dagelijkse leven leerkracht technische vakken in het Sint-Aloysiusinstituut in Geel, was het de zesde deelname aan het kampioenschap. Hij rolde zo'n acht jaar geleden in de sport.





"Vroeger ben ik ook nog boomverzorger geweest. Enkele collega's raadden me toen aan om eens deel te nemen aan het Vlaams kampioenschap houthakken, waarop ik vierde eindigde", vertelt Koen. "Daarna ben ik begonnen met timbersport, dat wordt beoefend in de competities van kettingzaagmerk Stihl zoals het Benelux-kampioenschap van deze zondag." Na de wedstrijd wordt het hout - snelgroeiend populierenhout - verder verwerkt tot pellets, papier of spaanplaten. Natuurlijke bossen worden ervoor niet gekapt.





Tijdens het Benelux-kampioenschap moesten de houthakkers in zes verschillende disciplines telkens de beste tijd neerzetten. Koen Martens legde een knalprestatie af. Voor de eerste keer legde hij alle disciplines met succes af en won hij de helft ervan. De spectaculairste discipline is 'Hot Saw', waarbij met een getunede kettingzaag drie houten schijven zo snel mogelijk van een horizontaal verankerd houtblok moeten gezaagd worden. De koningsdiscipline is 'Springboard' - twee opstapjes worden in een verticaal verankerd blok hout vastgemaakt en de houthakker moet op een hoogte van zo'n 2,8 meter een stuk hout aan de bovenkant doorhakken. "Op alle bijldisciplines heb ik telkens de beste tijd behaald. Ik heb het afgelopen jaar de wereld rondgereisd om te leren van de besten en dat loonde duidelijk. Het is een echte topsport. Het is niet zomaar een bijl vasthouden: het vergt kracht, uithouding en heel veel techniek. Ik heb ervoor gezorgd dat alles voorhanden was om te winnen. Ik heb me door een team van professionals laten begeleiden zodat alles juist zat. Mentaal zat het nu helemaal goed, terwijl dat mij de voorbije twee jaren de overwinning heeft gekost. Ik was vaak te zenuwachtig en wilde dan te snel zijn."





Koen Martens staat dankzij zijn overwinning op een voorlopige derde plaats in de Europese ranking en zo is hij mathematisch al zeker van een plaats bij de 7 beste Europese atleten die op 19 en 20 oktober mogen deelnemen aan de finale van het wereldkampioenschap in Liverpool. Op de eerste dag is er een estafette-race in de landencompetitie, de dag erna is er de individuele competitie. "Ik ga proef per proef mijn best doen en kijken waar ik terecht kom. Ik mag niet de fout maken mij teveel druk op te leggen. Door zo constant mogelijk te presteren hoop ik heel hoog te eindigen."