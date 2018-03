Knutselen voor Pasen in Luysterbos 16 maart 2018

Op woensdag 21 maart kan je in dienstencentrum Luysterbos knutselen met je kleinkind(eren). Samen met de kinderen knutsel je leuke dingen voor Pasen. De kleinkinderen moeten minstens 2,5 jaar zijn. Een schort meenemen kan handig zijn. Vooraf inschrijven is verplicht en kan via 014/56.70.70 of dienstencentrum@geel.be. Je betaalt 2,50 euro per kleinkind. (WDH)