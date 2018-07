Kliek Uniek promoot diversiteit 09 juli 2018

De campagne Kliek Uniek wil naar een samenleving waarin niemand in een hokje past en waarin iedereen elkaar respecteert, ongeacht de verschillen. Kliek Uniek zoekt zoveel mogelijk gelijkgezinden: Kempense mensen en organisaties die positief staan ten opzichte van diversiteit in alle maten en gewichten. Kliek Uniek trekt met zijn kleurrijke caravan naar Reggae Geel (3-4 augustus) en de Kunsten-en Zuidergektemarkt (26 augustus). Daar verzamelen ze zoveel mogelijk handtekeningen om deze boodschap te onderschrijven. Dat kan ook op een ludieke manier door plaats te nemen in hun fotobooth. Ook de stad Geel onderschrijft de boodschap van Kliek Uniek en roept jou op om ook zelf bij Kliek Uniek aan te sluiten. Dat kan je doen via www.kliekuniek.be.





