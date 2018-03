Kinderstage in bib 16 maart 2018

Elke schoolvakantie maak je kans om als stagiair van het bibliotheekleven te komen proeven. De volgende kinderstage vindt plaats op vrijdag 13 april. De winnaar wordt bekendgemaakt op 30 maart. Ben jij 6 jaar of ouder? Stel je dan kandidaat via bibliotheek@geel.be. Je mag samen met een vriend of vriendin een dagje meedraaien in de bib. (WDH)