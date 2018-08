Kinderdag op dinsdagmarkt 07 augustus 2018

Op dinsdag 14 augustus is het van 9 tot 12.30 uur Kinderdag op de dinsdagmarkt. De clowns Kiko en Tommy plooien de gekste vormen met ballonnen. Ga langs bij de grime en laat je omtoveren tot een tijger of een vlinder. Of ben je liever piraat of spiderman? Op de Havermarkt kun je een stoere (plak)tattoo laten zetten en op de Markt staat een zwiermolen. Bij de ijskar aan de kerk krijgen alle kindjes een ijsje. De marktkramers bieden dit allemaal gratis aan. (WDH)