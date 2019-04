Keuken van pizzeria Da Corrado uitgebrand Wouter Demuynck

18 april 2019

11u58 1 Geel In de nacht van woensdag op donderdag heeft een zware brand gewoed bij pizzeria Da Corrado, op de hoek van de Lebonstraat met de Stationsstraat. De schade binnenin is aanzienlijk: de keuken brandde volledig uit. De woning boven de pizzeria is bovendien tijdelijk onbewoonbaar, net zoals een aanpalend appartement.

De brand brak iets na middernacht uit aan een container die op een binnenplaats stond. De vlammen breidden uit naar de keuken, die daardoor volledig vernield raakte. Ook in de pizzeria zelf is er veel rookschade. De uitbaters, die boven hun zaak wonen, konden zich gelukkig tijdig uit de voeten maken. Niemand raakte uiteindelijk gewond. Hun woning is wel tijdelijk onbewoonbaar door de rookschade, net zoals een aanpalend appartement. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Daarvoor kwam een branddeskundige van het parket donderdag ter plaatse om onderzoek te verrichten.

Aan de rechterkant van het pand, aan de Stationsstraat, wonen Lea Berghmans en haar echtgenoot Jean Drijkoningen. Zij kregen met de brand van woensdagnacht al meteen een ‘warm’ welkom. “Officieel wonen we hier nog maar sinds woensdag en dan krijgen we al meteen een brand op ons dak”, zegt Jean Drijkoningen. “Aan onze binnenkoer staat een licht met sensor. De brand heeft die compleet vernield, waardoor we met een kortsluiting zaten. Ik was toen nog net wakker. Rond kwart voor 1 keek ik vanuit mijn slaapkamer naar beneden en zag ik tot mijn verbazing een vuurhaard van wel vijf meter hoog. Ons huis raakte ook direct gevuld met grijze rook. Er is hier wat rookschade en ook roetschade. Die penetrante brandgeur gaat bovendien nog niet snel verdwijnen, lijkt me.”

De brand ontstond in een container die achter hun binnenkoer stond. Dat de vlammen erg hoog reikten, is duidelijk te zien aan de boom die tot aan de top zwartgeblakerd is. “Die boom is volledig verkoold. Gelukkig is die brand niet verspreid naar onze schuur. Onder het dak zit dat vol met stro. Als het daar had beginnen branden, zouden de vlammen zich ook verspreid hebben naar ons terras.”

Jean Drijkoningen was zelf 40 jaar actief bij de politie, sinds zes jaar is hij met pensioen. Zijn specialisatie was bewapening en munitie, maar hij is tijdens zijn carrière ook vele branden tegengekomen. “Over de oorzaak van deze brand kan ik me uiteraard niet uitspreken. Maar voor mij is een brand altijd verdacht. Aan de kant van de Lebonstraat is een grijze deur die los moet blijven omdat de leveranciers voor de pizzeria die doorgang gebruiken. Maar ook mensen met slechte bedoelingen kunnen dus gebruik maken van die deur. Dat hele zaakje vertrouw ik toch niet.”