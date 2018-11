Kerstmusical ‘A Christmas Carol’ brengt klassiek kerstverhaal in nieuw jasje Wouter Demuynck

16 november 2018

18u46 0

Op zaterdag 15 en zondag 16 december 2018, tijdens de jaarlijkse kerstmarkt, speelt in zaal De Waai de musical ‘A Christmas Carol’. Vrijwilligers brengen onder leiding van Rikkert van Dijck een klassiek kerstverhaal van Dickens in een nieuw en uitdagend jasje. Een voorstelling van de kerstmusical duurt telkens een klein uurtje. Tickets zijn te koop bij dienst toerisme en stadsanimatie. Volwassenen betalen 5 euro in voorverkoop en 7 euro aan de kassa. Kinderen jonger dan 14 jaar kunnen voor 2 euro een ticket kopen. Er wordt ook een korting toegekend aan houders van een vrijetijdspas. Snel erbij zijn is de boodschap want, het aantal tickets is beperkt.

Op zaterdag 15 december wordt er vanaf 13 uur tot en met 21 uur elk uur een nieuwe voorstelling gespeeld. Op zondag 16 december is dat vanaf 13 uur tot en met 19 uur