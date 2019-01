Kerstcafé van De Perepotters levert 2.000 euro voor het goede doel op Wouter Demuynck

15 januari 2019

14u42 0

Afgelopen zaterdag vond de jaarlijkse kerstboomverbranding van De Perepotters plaats, wat de traditionele afsluiter is van het kerstcafé in de oude stal van boer Fons Gielis (81) aan Stokt. Dit jaar zamelde de groep geld in voor twee goede doelen: Katholieke Vereniging Gehandicapten (KVG) Geel en het Palliatief Supportteam van het Sint-Dimpna ziekenhuis. Dat leverde voor beide organisaties een cheque van 1000 euro op. “Het is al het tiende jaar dat we dit organiseren”, vertelt Wouter Diddens, een van de vrijwilligers. “Met grote dank aan boer Fons Gielis, wiens stal we telkens mogen omtoveren tot kerststal. Het is fantastisch hoe hij daarmee jong en oud samenbrengt.” Dit jaar kon het kerstcafé rekenen op de hulp van zo’n 10 à 15 vrijwilligers.