Kermiswagens palmen centrum in 21 maart 2018

Het moment waar vele Gelenaren elk jaar naar uitkijken, is weer aangebroken. Palmenmarkt, de grootste kermis van onze regio, heeft het centrum van Geel sinds gisteren volledig ingepalmd. Na de wekelijkse dinsdagmarkt kwamen de kermiswagens - zo'n 140 in totaal - de Markt, Havermarkt en Werft opgereden.





De officiële opening van Palmenmarkt volgt op vrijdag 23 maart. Na de speech van de burgemeester, om 18 uur, luiden de klokken en is Palmenmarkt officieel geopend. Daarna kunnen de kinderen de attracties openen onder toeziend oog van de Bellemannen. Omstreeks 22 uur geniet je tussen het stadhuis en het cultuurcentrum van een geluidsarm, en dus diervriendelijk, vuurwerk. Traditioneel is de laatste dag van de kermis, dinsdag 27 maart, familiedag. Dan zijn de attracties toegankelijk aan verminderde prijzen. (WDH)