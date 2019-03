Katelijne Valgaeren (51) is nieuwe hoofdarts van Sint-Dimpna Ziekenhuis Kristof Baelus

12 maart 2019

14u37 0 Geel Dr. Katelijne Valgaeren is aangesteld als nieuwe hoofdarts van het Sint-Dimpna Ziekenhuis Geel. Haar voorganger, dr. Leenders, zal haar de eerste maanden bijstaan met zijn ervaring. In haar nieuwe taak als hoofdarts is ze verantwoordelijk voor het Medische Departement van het ziekenhuis.

De transitie naar een nieuwe hoofdarts verloopt in een goede verstandhouding met de vorige hoofdarts. Dr. Valgaeren kijkt alvast uit naar een nieuwe uitdaging.

“Sinds 2000 werk ik in het ziekenhuis van Geel met specialisatie maag, darm en lever”, zegt dr. Valgaeren. “Samen voor patiënten zorgen, werken in teamverband, mensen motiveren, naar hen luisteren en waar nodig bij sturen en problemen oplossen is wat ik graag doe.”

Verbindingsfiguur

De nieuwe hoofdarts wil de verbindingsfiguur zijn tussen zowel artsen en directie als tussen de mensen op de ziekenhuis-werkvloer en zorgverstrekkers in de brede regio.

Het is ook de ambitie van dr. Valgaeren om de samenwerking met de huisartsen in de regio verder te versterken en bij te dragen tot de goede werking van het Ziekenhuisnetwerk Kempen. “De gezondheidszorg is in verandering. De lijnen in de zorg vervagen. Het oude denkbeeld van het ziekenhuis als bedrijf, waar artsen hun patiënten kunnen behandelen en laten verzorgen, is aan het verdwijnen. De patiënt is een mobiele mondige persoon geworden met een bredere zorgvraag dan een zuivere technische akte.”

Meer over Katelijne Valgaeren

gezondheid