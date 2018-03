Kartel wordt omgedoopt tot 'De Brugpartij' 13 maart 2018

De kartellijst van Groen, sp.a en Beweging.net, die begin dit jaar het levenslicht zag, krijgt de naam 'De Brugpartij'. Met die naam wil de nieuwe progressieve partij mensen opnieuw met elkaar verbinden. "Deze naam is bijzonder toepasselijk voor wat we willen doen en blijven doen", zegt lijsttrekker Dirk Kennis. "Ze kwam tot stand door Groen, sp.a en Beweging.net te verbinden met mekaar en met progressieve onafhankelijken. Onze reden van bestaan is dat we de Gelenaar en het beleid opnieuw met elkaar willen verbinden door een brug te slaan over de kloof tussen de burger en de politiek. We gaan daarbij onder andere voor een nieuw dorpenbeleid, dat de afstand tussen de acht Geelse deeldorpen en het centrum zal overbruggen. Het is onze overtuiging dat je in alle beleidsprocessen mensen met mekaar moet verbinden en nieuwe verbonden moet sluiten."





De Brugpartij werkte de voorbije twee maanden aan een startnota, waarin de voornaamste klemtonen en al enkele concrete voorstellen voor een vernieuwend beleid vervat liggen. Vrijdag startten er vier werkgroepen met betrokken sympathisanten en externe (lokale) experts, die het programma verder zullen voeden en inspireren. (WDH)