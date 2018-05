Karolien Leysen en Raf Tormans versterken CD&V-lijst 26 mei 2018

02u29 0 Geel Karolien Leysen (26) en Raf Tormans (36) uit Sint-Dimpna zullen voor CD&V opkomen bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. Ze voegen zich bij lijsttrekker Ben Van Looveren, Carine Jacobs en Mathias Van Braband.

Karolien Leysen is opvoedster in het MPI Oosterlo. Ze is bestuurslid van Véloclub Sint-Dimpna, actief in Dimpna Gaat Op Stap, parochieverantwoordelijke Sint-Dimpna tijdens de Eurofeesten en zit in de organisatie van het Pools Ballet. "Ik steek ook graag de handen uit de mouwen tijdens evenementen in andere deeldorpen, waar je mij kan terugvinden als vrijwilligster voor een vereniging, Dienst Toerisme & Stadsanimatie of als lid van het Zeuntcomité", aldus Leysen.





Raf Tormans is in het bedrijfsleven actief als project- en productmanager. Uit het pre-Facebooktijdperk kan je Raf nog kennen als medeoprichter en drijvende kracht achter het jongerenplatform geelonline.be. "Als vader van een jong gezin zijn veilige schoolomgevingen, fietsbeleid en sport- en verenigingsleven thema's die mij nauw aan het hart liggen", zegt Tormans. (WDH)