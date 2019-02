Juwelier Marc Voeten sluit na 45 jaar de deuren Kristof Baelus

27 februari 2019

15u27 0 Geel Juwelier Marc Voeten uit Geel sluit eind dit jaar zijn juwelierszaak. Hij was 45 jaar lang uitbater van de zaak en gaat op pensioen.

De eerste zes jaar van zijn carrière had Marc een juwelierszaak in de Dr.-Van De Perrestraat in Geel, daarna verhuisde hij naar de Nieuwstraat.

“Het is goed geweest, nu ga ik met pensioen en ik heb geen opvolging gevonden”, vertelt hij. “Dat is ook niet meer mogelijk in deze branche. Als beginner moet je stevig investeren in onder meer presentatie en veiligheid. Geen enkele bank wil dat risico nog nemen.”

Zolang Marc nog in het bezit is van voldoende juwelen zal hij zijn winkel openhouden en kortingen tot 50 procent geven maar op het einde van dit jaar gaat de deur definitief dicht. Zijn winkelpand heeft de man al verkocht.

“Het pand zal samen met het gebouw ernaast worden afgebroken. Op deze plaats zal een grote winkel van 1.000 vierkante meter komen”, zegt Voeten. “Wat er in het winkelgebouw zal komen, weet ik zelf ook nog niet.”