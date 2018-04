Juwelen en parfum uit flat gestolen 25 april 2018

Dieven hebben maandag ingebroken in een appartementsgebouw aan Logen in Geel. Het is niet duidelijk hoe ze het gebouw zijn binnen geraakt. Eenmaal binnen forceerden de daders het cilinderslot van het bovenste appartement. Ze stalen er juwelen en parfum.





De bewoners ontdekten de inbraak maandagavond rond 19.35 uur. (JVN)