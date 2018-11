JULIE’S maakt plaats voor nieuw concept BarSjoe Kristof Baelus

18u45 0 Geel JULIE’S in Geel sluit na vier jaar haar deuren en wordt overgenomen door Kevin Vangenechten uit Geel. Vangenechten wil met zijn ‘Barsjoe’ het concept helemaal omgooien. Ook het interieur zal drastische veranderingen ondergaan.

Het concept verandert van een koffiehuisje met de nadruk op glutenvrij gebak naar een koffiehuisje dat ontbijt, lunch en fingerfood aanbiedt. Als voormalig gepassioneerd bakker wil Vangenechten deze passie verwerken in zijn nieuwe zaak. Zo gaan de gebakjes vers gemaakt worden door zijn vader, die een eigen bakkerij heeft. “Mijn passie voor de bakkerij blijft, dus ik kijk er naar uit om samen met mijn vader te werken. Het is een win-win situatie”, zegt Vangenechten. Ook de naam BarSjoe is niet zonder reden genomen. “Iedereen in de Kempen kent mij als ‘den sjoe’ ik wou dit dus ook verwerken in de naam”, klinkt het bij Vangenechten.

BarSjoe zal 18 januari open gaan voor het publiek. Op 16 januari zal Kevin een receptie houden voor genodigden.