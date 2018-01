Journalist Dirk Kennis trekt kartellijst GROEN, SP.A EN BEWEGING.NET TOVEREN WIT KONIJN UIT DE HOED WOUTER DEMUYNCK

20 januari 2018

02u42 0 Geel Dirk Kennis (57), die in de stad onder meer bekendheid verwierf als

hoofdredacteur van Het Nieuwsblad van Geel, zal bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober de kartellijst van Groen, sp.a en Beweging.net trekken. Hij blijft wel onafhankelijk. "Ik heb zoveel mogelijk geprobeerd argumenten te zoeken om het niet te doen, maar ik vond enkel argumenten om het wél te doen", lacht de kersverse lijsttrekker.





Een week geleden geraakte bekend dat sp.a, Groen en Beweging.net samen naar de kiezer zullen trekken in oktober. De kartellijst is op meerdere vlakken uniek. In Geel is het de eerste samenwerking tussen sp.a en Groen, terwijl de christelijke arbeidersvleugel Beweging.net zich voorheen steeds achter CD&V schaarde. In Vlaanderen is het de eerste kartellijst die sp.a, Groen en Beweging.net lokaal samenbrengt. "We hebben elkaar vrij vlot gevonden", verklaart gemeenteraadslid Noël Devos (sp.a), die bij de vorige verkiezingen de lijst voor zijn partij trok. "Ik vond het ongelooflijk hoe dicht onze visie bij elkaar lag. We hebben 33 kandidaten evenredig verdeeld en kozen voor een onafhankelijke lijsttrekker." Volgens lokale voorzitter Ria Caers gaat Beweging.net in zee met sp.a en Groen omdat ze voor een nieuw project willen gaan waarin ze sociale accenten kunnen leggen. "We hebben daarbij gezocht naar partijen die een duurzame visie uitdragen. Een belangrijke voorwaarde om mee te doen was een goede lijsttrekker vinden - een wit konijn dat door iedereen gekend is om duidelijk te maken dat we aan een nieuw project beginnen. We zochten iemand met een sociaal programma die Geel door en door kent."





Daarbij viel de keuze op Dirk Kennis (57), die 31 jaar hoofdredacteur was van Het Nieuwsblad van Geel en nu freelance journalist is. Nochtans hapte hij niet meteen toe. "Ik heb lang gedacht dat politiek niets voor mij is, al vind ik het wel belangrijk. Ik heb argumenten gezocht om het niet te moeten doen want ik had veel schrik. Uiteindelijk heb ik weinig tegenargumenten gevonden, ik vond er enkel om het wél te doen", lacht Kennis.





Warmer beleid

"Zo is de keuze in Geel vrij beperkt. De alternatieven wegen niet genoeg tegen de meerderheid, enkel een alliantie kan soelaas bieden. Met de drie kartelleden heb ik sowieso altijd wel affiniteit gehad. Wat voor mij de doorslag gaf, was een persoonlijke reden. Aangezien er al eerder een overeenkomst was tussen sp.a en Groen, stond er al een andere lijsttrekker vast. Die persoon gaf aan wel een plaats te willen zakken voor mij. Ik voelde mij meteen welkom."





Het kartel kon ook al enkele concrete ideeën voorleggen. "We willen de thermostaat van het sociale klimaat in Geel een paar graden hoger zetten", vervolgt Kennis. "Een klein voorbeeld: rustbanken in de Stationsstraat werden weggehaald omdat arme mensen erop gaan zitten. 'Overlast' met een voedingsbodem van sociale achterstelling moet op een humane, sociale manier worden aangepakt." Het kartel wil onder meer ook de deeldorpen meer betrekken bij het beleid, betere dienstverlening voorzien voor (oudere) burgers en er wordt gehamerd burgerparticipatie. "4.000 mensen werden door het lokaal bestuur in de kou gezet nadat ze terechte bekommernissen uitten over het Astor-project. Een goed beleid in een kleine stad is noodzakelijkerwijze een co-productie met de burger."





Meer over SP.A

politiek

verkiezingen

Geel