Jongen dealt drugs aan vrienden 28 maart 2018

Mathias V.S. (20) stond terecht in de rechtbank van Turnhout. Hij verdedigde zichzelf voor de lasten die hem werden opgelegd. "In november 2016 werd bij een controle hasj en een vermaler aangetroffen bij de beklaagde", zegt de procureur. "Hij zou deze drugs ook verkocht hebben aan zowel minder- als meerderjarigen 'als vriendendienst'. Wij eisen hiervoor zes maanden celstraf met een geldboete en eventuele werkstraf." De jongen ging akkooord om een werkstraf uit te voeren. Vonnis op 23 april. (MVBO)