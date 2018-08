Jonge ondernemer kiest voor Open Vld 23 augustus 2018

Met Jochem Dierckxsens (24) kan Open Vld Geel een tweede rasechte horecaman aankondigen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Nadat ze Gareth Van der Velde van Café De Sport wisten te strikken op de tweede plaats, zal ook Jochem Dierckxsens, uitbater van eetcafé Den Bagger in Ten Aard, als onafhankelijke op de lijst komen te staan. Hij zal vanop de 32ste plaats samen met Arlette Dilliën het lijstduwersduo vormen.





Dierckxsens is een bekend gezicht in de Geelse horeca. Zo werkte hij bij Van Gogh alvorens de stap naar het ondernemerschap te zetten. Begin 2018 waagde hij zijn kans en verhuisde hij van de Markt naar Ten Aard, waar hij begin dit jaar zijn eigen eetcafé, Den Bagger, opende. Hij wil graag meer ondernemers en activiteit zien in de deeldorpen. "Ik geloof echt dat er toekomst zit in deelgemeenten zoals Ten Aard", vertelt Dierckxsens. "De stad zou niet enkel evenementen in het centrum moeten organiseren. Schenk de nodige aandacht aan de deeldorpen en zorg dat ze aantrekkelijk zijn voor ondernemers." (WDH)