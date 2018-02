Jong Vld is Afdeling van het Jaar 20 februari 2018

De Geelse liberale jongeren gingen zaterdag 10 februari op de nationale nieuwjaarsreceptie van Jong Vld aan de haal met de felbegeerde titel van 'Afdeling van het jaar'. Met 81 tegen 56 stemmen haalden de Gelenaars het met ruime voorsprong van Jong Vld Leuven. Het team, onder leiding van Open Vld-lijsttrekker Lieselotte Thys, viel op door zijn wervingskracht om jonge mensen aan hen te binden. "Het feit dat zij als jongeren kansen krijgen en grijpen in de Geelse politiek is een voorbeeld voor veel jong liberalen. Lieselotte die als jongerenvoorzitter de lijst gaat trekken inspireert anderen om jongeren naar voor te schuiven in de lijstvorming", klinkt het bij Hans Maes, nationaal voorzitter van Jong Vld.





(WDH)