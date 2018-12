John tankt zelfvertrouwen in aanloop naar de finale “Al zes extra optredens dankzij The Voice Senior!” Wouter Demuynck

27 december 2018

18u04 0 Geel John Leo (66) uit Geel verdedigt vrijdag de Kempische eer in de finale van het VTM-programma The Voice Senior. Uiteraard mikt hij op de overwinning, maar nu al is het één groot en onvergetelijk avontuur. “Het programma heeft me al zes extra optredens opgeleverd!”

John, die al een halve eeuw op de planken staat en eigenlijk Leo Geudens heet, wist tijdens de blind auditions coach Walter Grootaers te overtuigen met ‘Verloren Hart, Verloren Droom’ van Johnny White. En ook in de volgende ronde maakte hij indruk met ‘Help Yourself’ van Tom Jones. Helmut Lotti had het zelfs over “één van de beste stemmen van het programma”.

Het bleef niet bij lof, want John stootte ook effectief door naar de finale. “Dit ga ik nooit meer vergeten”, zegt hij. “Ik ben erg veel toffe mensen tegengekomen. De vier coaches zijn fantastisch en de andere kandidaten zie ik als familie — ik heb er toch anderhalve maand mee opgetrokken. Elke kandidaat die nog in de finale zit, is een kanjer. Ik ben geschrokken van de hoeveelheid talent die er nog zit bij senioren. We hadden misschien al vroeger ontdekt moeten zijn, al heeft achteruit kijken ook geen zin. We moeten gewoon de kans grijpen die we nu krijgen.”

Walter Grootaers was de enige coach die zich omdraaide voor John tijdens de blind auditions — Helmut Lotti zat al aan zijn maximumaantal kandidaten. Een mooie meevaller voor John, want hij had op voorhand ook al een boontje voor Walter Grootaers. “Hij maakt dan wel andere muziek, maar ik heb het altijd voor hem gehad. We hebben ook ongeveer dezelfde leeftijd. Hij heeft me in elk geval heel wat bijgeleerd. Zo werd er gehamerd op de microfoontechniek. Ook de stemcoaching was fantastisch. Ik ben 66 jaar en sta al 50 jaar op het podium, maar ik had de verkeerde technieken aangeleerd. Zo hebben we nu geleerd hoe we moeten ademen. Telkens als ik nu hoger moet zingen, pas ik die trucjes toe.”

De finale komt nog, maar de impact voelt John nu al. “Dat is onvoorstelbaar”, zegt hij. “In de winkel kijken mensen je aan en wensen ze je proficiat. Mijn mailbox zit vol en ook via Facebook word ik veel gecontacteerd. En mijn telefoon staat roodgloeiend! Dit had ik me nooit kunnen inbeelden...” Intussen heeft zijn bekendheid ook geholpen om de John Leo Showband een nieuw duwtje in de rug te geven. “Dankzij het programma zijn er al zes optredens bijgekomen.”

Nu hij in de finale staat, gaat John uiteraard volop voor de winst. In de eerste ronde zal hij ‘De Clown’ van Ben Cramer brengen. Na die ronde blijft er per coach nog één kandidaat over. In de tweede en laatste ronde beslist het publiek. “We zullen zien hoe ver ik geraak. Als ik moest kiezen, zou ik het echt niet weten. Het zijn allemaal sterke kandidaten. Vorige keer had ik stress en dat zal nu nog erger zijn. Denk maar aan die camera’s en het feit dat we de teksten van buiten moeten kennen. We zijn ook al zestigplussers, dus het geheugen wil ons al eens in de steek laten. (lacht)”

Los van de finale ligt er voor John mogelijk al een nieuw project in het verschiet. “Ik zou dolgraag optreden met een James Last Band. Ook ben ik van plan om een cd op te nemen met nummers die ik in The Voice gebracht heb.”

Wie de finale op groot scherm wil volgen, kan vrijdag terecht in feestzaal De Ganzerik, in de Ganzenstraat 62 in Geel, vanaf 19 uur. De inkom is gratis.