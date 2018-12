John Leo viert The Voice Senior-overwinning met zijn fans Wouter Demuynck

28 december 2018

23u02 0

Het is Gelenaar John Leo (66) gelukt: hij heeft de eerste editie van het VTM-programma The Voice Senior gewonnen. Fans, familie en vrienden konden vrijdagavond de finale samen met John Leo zelf op het grote scherm volgen in feestzaal De Ganzerik en dat werd een ware overrompeling. Een tot de nok gevulde feestzaal zag hoe John Leo met ‘Love Is All’ van Malcolm Roberts de publieksjury kon overtuigen en zo de overwinning in de wacht sleepte. John Leo bedankte nadien alle aanwezigen en trakteerde zijn fans uiteraard ook nog op enkele nummers.