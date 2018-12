John Leo (66) is enige Kempenaar in The Voice Senior Van lasser bij DAF tot begeleider Engelbert Humperdinck Wouter Demuynck

12 december 2018

18u34 1 Geel Vrijdag maakt John Leo (66) - de artiestennaam van Leo Geudens - uit Geel zijn opwachting bij de Blind Auditions van het VTM-programma The Voice Senior. Hij is de enige Kempenaar die zijn kans waagt in de talentenshow voor senioren. Met zijn begeleidingsorkest John Leo Showband staat hij al liefst 50 jaar op de planken.

Muziek heeft altijd centraal gestaan in het leven van Leo Geudens (66) uit Geel, beter bekend onder zijn artiestennaam John Leo. Al toen hij vijf jaar was, kreeg Leo een accordeon cadeau. Sindsdien heeft de muziekmicrobe hem niet meer losgelaten.

“Mijn eerste liedje was ‘Te Lourdes op de Bergen’, dat de pastoor mij had aangeleerd. Daarna kwamen er ook liedjes van Will Tura en de Heikrekels. Op een gegeven moment ontdek je dan dat je een stem hebt die wat verder gaat”, vertelt hij.

Het leidde rond het begin van de jaren 70 tot de formatie van de John Leo Showband, een begeleidingsorkest met zes tot acht leden dat vijftig jaar later nog standhoudt.

“Daarmee hebben we vooral Duitse en Nederlandse artiesten begeleid, maar bijvoorbeeld ook de Britse zanger Engelbert Humperdinck”, gaat John Leo verder.

“We hebben altijd in Nederland, Duitsland en Oostenrijk getourd. In België was dat een pak minder omdat de prijzen er lager liggen. Zo is Nederland een echt topland om op te treden, daar apprecieert men de tijd en werk die in zo’n orkest kruipen. We spelen ook onze eigen shows. Vroeger werden we regelmatig geboekt door Piet Roelen - de manager van Helmut Lotti -, dankzij hem hebben we vaak in Nederland en op personeelsfeesten gespeeld. Onze stijl is heel allround, maar we brengen vooral amusement en dansmuziek. Idolen van mij zijn Tom Jones, Engelbert Humperdinck, Tony Christie, Queen en Toto. Ik heb altijd naar hen opgekeken en probeer hun stijl over te brengen naar het podium.”

John Leo, die voor zijn pensioen onder meer lasser-monteerder was bij DAF in Westerlo en Van Hool in Koningshooikt, heeft zich ingeschreven voor het VTM-programma The Voice Senior op aanraden van collega-zanger Marc Dex.

“Vroeger hadden we jaarlijks 180 optredens, maar tegenwoordig is dat een pak minder. Ons livewerk staat nu op een lager pitje, maar ik kan het podium niet loslaten. Ik zeg niet dat we door mijn deelname weer aan dat aantal gaan geraken, maar ik hoop dat we toch een klein duwtje in de rug krijgen. Als ik niet win, dan heb ik nog altijd wat zendtijd op TV gehad. Dat heeft toch wel z’n effect, anders had jij geen contact met mij opgenomen (lacht). Het zou ook een beloning zijn voor de leden van ons orkest. Er zijn mensen bij die al 35 jaar bij mij spelen, dan heb je natuurlijk een hechte band.”