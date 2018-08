Joe-ijskar strijkt neer aan Sociaal Huis 18 augustus 2018

Heel de zomer lang trok de ijskar van radiozender Joe FM doorheen het land om bedrijven te verrassen met verfrissende Joe-ijsjes. Gisteren reed de Joe-ijskar voor de laatste keer samen met Joe-dj Nathalie Delporte uit naar het Sociaal Huis in Geel. De werknemers mochten tussen 12 en 13 uur de muziek kiezen in het radioprogramma 'Out of Office' op Joe.





(WDH)