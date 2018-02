Jeugdboekenmaand in de bib 24 februari 2018

02u31 0

De hele maand maart is het in de bibliotheek jeugdboekenmaand. Zo komt de jeugdauteur Rob Geukens, die roots in Geel heeft, op bezoek op vrijdag 2 maart van 18 tot 19 uur. In 2017 verscheen zijn boek 'Op zoek naar de Vindeleer'. Het boek gaat over de zoektocht naar de knuffelbeer van Kat, die verloren is gegaan. Na de lezing knutsel je je eigen boekenlegger. Voor de ouders en begeleiders van de ingeschreven kinderen blijft de bib een uurtje extra open. Inschrijven kan via bibliotheek@geel.be of 014/56.67.50.





Daarnaast is er op zaterdag 3 maart van 10 tot 11 uur 'Hello Robot', een boeiende, interactieve en grappige voorstelling. David Francis is een expert in robotica, de wetenschap en technologie van robots. Hij neemt je mee naar een toekomst waar robots naast en met ons zullen leven. Zelfrijdende auto's, bezorgdrones, gekke machines die kunnen praten en huisrobots die voelen dat we honger hebben. Niks is onmogelijk. Voor kinderen van 6 tot 12 jaar. (WDH)