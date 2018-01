Jasper Wuyts hoopt op sterke prestatie in Geel 27 januari 2018

03u44 0

Veldlopen

In de cross van Geel in het mooie domein De Lissenvijver start man in vorm Jasper Wuyts als podiumkandidaat.





Vorige zondag in de cross van Herentals werd Wuyts (Vabco Mol) vijfde op elf seconden van het podium. "Het gevoel na de cross in Herentals was goed", zei Wuyts. "Ik startte sterk en ik kon in het begin goed mee. Uiteindelijk viel ik nog wat terug. In de laatste ronde moest ik nog wat terrein prijsgeven. Ik eindigde niet ver achter Laurent Bierinckx (derde) en Olivier Van Hoey (vierde). Toch wel sterke lopers. In de cross in Gierle was mijn achterstand op die mannen nog veel groter. Het is leuk dat ik af en toe met die mannen kan meestrijden."





De 26-jarige Gelenaar wil in Geel de lijn doortrekken. "In Geel heb ik een podiumplaats te verdedigen, want vorig jaar werd ik er tweede", herinnert hij zich. "Maar of dat lukt zal natuurlijk ook afhangen van welke tegenstanders er komen opdagen. Het is ook afwachten wat de vorm van de dag zal geven. Het parkoers in Geel is met veel draaien en keren. Ik kan vaak beter tempo maken op de iets meer lopende stukken. We zullen zien." (BSE)