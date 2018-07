Janssen Pharmaceutica stelt energieproject voor DRIE WINDTURBINES EN VIER ENERGIEPROJECTEN IN GEEL WEST BERT HUYSMANS

07 juli 2018

02u35 0 Geel EDF Luminus bouwt volgend jaar drie windturbines aan het bedrijventerrein Geel West, op de sites van Janssen Pharmaceutica, Boons en Transfurans Chemicals. Om een lokaal draagvlak te creëren worden er ook vier lokale energieprojecten aan gekoppeld in Stelen en Punt. Daar worden twee scholen en twee parochiezalen onder handen genomen.

Dit najaar worden er vier lokale energieprojecten uitgevoerd in Stelen en Punt. De projecten worden uitgevoerd en gefinancierd door EDF Luminus, het bedrijf dat volgend jaar drie windturbines plaatst op het bedrijventerrein Geel West. In Vrije Basisschool Kompas in Stelen wordt zo het dak helemaal geïsoleerd en worden er zonnepanelen geplaatst waardoor de stroomrekening van de school terug zou moeten vallen op nul euro. "We zijn daar uiteraard tevreden mee", stelt directrice Lisiane Vos. "Het zijn werken die we wellicht anders nog niet konden uitvoeren. Als school is het niet evident om de financiële puzzel te leggen. Geld dat we daar niet voor moeten gebruiken kunnen we in andere middelen steken. Renoveren van gebouwtjes, speelplaats heraanleggen of voorzien van extra speelmiddelen ... Er zijn altijd wel nuttige dingen die kunnen gebeuren."





Bij de parochiezaal van Stelen wordt er een energieaudit uitgevoerd en neemt EDF Luminus 20 jaar lang het onderhoud van de verwarmingsinstallatie op zich. In de Parochiezaal van Punt wordt er een centrale verwarming geplaatst ter vervanging van de bestaande elektrische verwarming, wordt de laagspanningsinstallatie vervangen en komt er energiezuinige verlichting.





Bij Vrije Basisschool Top@Punt werd er gekozen voor een volledige renovatie van het sanitaire gebouw. "Met heel wat moderne technieken die ook mee voor energiebesparingen zorgen", legt directeur Eric Van Roy uit. "Dubbele beglazing, het water gaat niet blijven lopen, de lichten blijven niet branden ... Eigenlijk was dit voor ons echt een noodzaak. Dit stond mee in het rijtje voor de komende jaren, maar gaat nu dus op korte termijn al uitgevoerd kunnen worden."





Geen bezwaarschrift

Door de vier energieprojecten uit te voeren, wou EDF Luminus een lokaal draagvlak creëren voor de komst van de windmolens. Met succes, zo blijkt, want tegen de komst van de windturbines werd er geen enkel bezwaarschrift ingediend. "Toch opvallend", stelt burgemeester Vera Celis (N-VA). "Voor de bouw van windmolens moet je de juiste locatie zoeken en hier in de buurt is die locatie nu eenmaal zeer geschikt, met de industrie en het kanaal. Maar vaak moeten de mensen die er wonen dan enkel de lasten dragen, daarom zijn we dan ook heel blij dat ze eindelijk ook de lusten gaan krijgen en de lokale gemeenschap mee kan profiteren."





De voorbereiding voor de energieprojecten zijn intussen gestart, dit najaar worden de eerste werken gepland. Met de bouw van de windturbines op de bedrijventerreinen van Janssen Pharmaceutica, Boons en Transfurans Chemicals zal in de zomer van 2019 gestart worden. Zij zullen 189 meter hoog worden en in totaal elk jaar 25.000.000 kWh aan groene energie produceren. Goed om zo'n 7.000 gezinnen van stroom te voorzien. In eerste instantie zal de stroom door de betrokken bedrijven gebruikt worden, de rest gaat het net op voor de gezinnen uit de buurt.