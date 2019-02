Italiaanse delicatessen, lunch en traiteursgerechten in één zaak bij Vivo Wouter Demuynck

18 februari 2019

20u38 0 Geel De Geelse Markt is sinds enkele weken een unieke horecazaak rijker. Umberto Pecorelli en Cindy Vancluysen, uitbaters van het Italiaans restaurant La Ghironda in Meerhout, openden begin januari Vivo op de hoek van Markt en Pas. Vivo is niet enkel een (lunch)restaurant - je kan er ook terecht voor exclusieve Italiaanse delicatessen en traiteursgerechten.

Umberto Pecorelli opende zeventien jaar geleden zijn Italiaans restaurant La Ghironda aan Molenberg in Meerhout. Met succes: in de culinaire gids Gault&Millau krijgt het restaurant een knappe score van 13,5/20. Cindy Vancluysen werkte er in de zaal en na een tijdje sloeg de vonk tussen Umberto en Cindy over. Zo werd Cindy bijna drie jaar na de oprichting medezaakvoerster van La Ghironda. Umberto en Cindy speelden al enkele jaren met het idee om uit te breiden. Toen het pand van Luts Gallery op de hoek van de Markt en Pas vrij kwam te staan, vielen alle puzzelstukjes in elkaar. “Een delicatessenwinkel waar je ook kan lunchen vind je niet in deze regio. In Milaan of Rome zie je zoiets wel meer en daar heb ik ook het idee opgedaan. Qua locatie is dit ideaal. We zitten niet te ver van Meerhout en zijn gelegen aan het mooie marktplein van Geel.”

Vivo - voluit Vivo, Gastronomia by La Ghironda - opende officieel de deuren op 7 januari, al was de delicatessenwinkel al iets vroeger geopend om cadeaumanden te verkopen tijdens de feestdagen. Bij de delicatessen, lunch in het restaurant en de traiteursgerechten staat alvast kwaliteit centraal. “We willen de betere Italiaanse producten aanbieden. Daarom hebben we enkele leveranciers die wekelijks producten rechtstreeks vanuit Italië aanleveren. Daarnaast maken we alle pasta’s zelf, draaien we ons ijs zelf en ook ons brood is huisgemaakt. Als mensen op restaurant gaan, willen ze wat specialere producten. Ik denk dan bijvoorbeeld aan grasgevoederd vlees uit het Baskenland.”

Het assortiment van de delicatessenwinkel oogt indrukwekkend en divers. Je vindt er balsamico, originele Italiaanse limonade, sterkere drank zoals grappa, verse truffels, parmaham en nog allerlei soorten ham, chocolade, limoncello, koekjes, olijfolie en nog zoveel meer. Ook een Italiaanse cadeaumand behoort tot de opties. “Bovendien hebben we een glutenvrij gamma en bieden we bio-producten aan”, vullen Umberto en Cindy aan. “Een uniek product is onze kaviaar. De Molse firma Imperial Heritage Caviar kweekt de steur in Italië.” Ook wijnliefhebbers kunnen hun hartje ophalen bij Vivo. “Er zijn een 70-tal wijnen, gaande van de normale wijnen tot de toppers. De prijzen hebben we wel democratisch gehouden, zodat je topwijn aan een betaalbare prijs kan nuttigen.” In de koeltoog vind je allerlei traiteursgerechten om af te halen. “Maar we willen ook feestjes van a tot z verzorgen door een heel menu samen te stellen. Dat kan bovendien evenzeer bij mensen thuis.”

Umberto en Cindy kozen ervoor om de naam La Ghironda ook in hun Geelse zaak te verweven aangezien hun restaurant in Meerhout al heel wat naamsbekendheid heeft. Maar ook de ambitie is hetzelfde. “Het zou fijn zijn om ook met Vivo opgenomen te worden in Gault&Millau. De kwaliteit en knowhow zijn immers hetzelfde. La Ghironda is wel wat verfijnder, maar de producten zijn hetzelfde.” Om die doelstelling te verwezenlijken, zoeken de uitbaters nog twee extra krachten: een medewerker in de zaal en een chef-kok. Dat het concept aanslaat, lijkt wel al zeker. “Tijdens de lunch heeft het restaurant altijd al vol gezeten. Vandaag (maandag, red.) was dat voor het eerst niet het geval. Typisch zeker, met die eerste zon”, lacht het koppel.