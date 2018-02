IT-bedrijven trouwen en bouwen FUSIE NETROPOLIX EN COVR LEVERT 50 NIEUWE JOBS OP WOUTER DEMUYNCK

27 februari 2018

02u42 0 Geel Burgemeester Vera Celis (N-VA) voltrok gisteren een bijzonder huwelijk. IT-bedrijven Netropolix en COVR (Balen) gaan met elkaar in zee en met een zakelijk huwelijk wilden zaakvoerders Koen Vanlommel (Netropolix) en Tim Sleebus (COVR) elkaar eeuwige trouw beloven. Als Netropolix-groep willen ze een topspeler in hun sector worden. Ze investeren 3,5 miljoen euro in een nieuwbouw aan de Kleinhoefstraat, wat 50 nieuwe jobs zal opleveren.

Medewerkers van beide bedrijven waren gisteren uitgenodigd op de plechtige ceremonie, die plaatsvond op de parking van Voka. Op het braakliggend terrein daarnaast komt immers de nieuwbouw, die eind 2019 voltooid zou moeten zijn. Burgemeester Vera Celis was alvast in haar nopjes dat de bedrijven zich na hun fusie in Geel zullen vestigen. "Het is nog maar de eerste keer dat ik een zakelijk huwelijk voltrek. Het doet deugd dat twee gezonde, innovatieve bedrijven zich in Geel verankeren."





De fusie tussen beide bedrijven komt evenwel niet uit de lucht gevallen. "We werken al een hele tijd samen", vertelt Koen Vanlommel, die de CEO wordt van het fusiebedrijf. "Deze fusie komt er niet uit noodzaak, maar omdat we samen onze sterke ambities nog sneller kunnen realiseren. We willen een topspeler zijn in IT-support. Waar wij voor de IT instaan, moet die op de achtergrond draaien. Onze support moet van die aard zijn dat de doorsnee werknemer van onze klant 'vergeet' dat er IT-support is, om de simpele reden dat de IT nooit dienst weigert."





COVR is momenteel gevestigd in Balen en stelt zo'n 20 mensen tewerk. Netropolix heeft vestigingen in Geel, Grobbendonk en Turnhout en telt 50 werknemers. Voorlopig blijven beide bedrijven nog actief op hun huidige locaties, maar binnenkort start de bouw al van een nieuwe thuis voor de Netropolix-groep aan Kleinhoefstraat.





Eind 2019 verhuizen

"Qua locatie is deze plek perfect", gaat Tim Sleebus, die de nieuwe COO wordt, verder. "Netropolix wilde in de driehoek Geel-Turnhout-Grobbendonk blijven en wij in een straal van 20km van onze huidige locatie. Met Thomas More en Voka hebben we bovendien ideale buren."





Vanlommel en Sleebus hopen dat de werken na het bouwverlof van start kunnen gaan. "Eind 2019 willen we verhuizen", vertelt Vanlommel. "Zo zouden we het 20-jarig bestaan van Netropolix kunnen vieren op onze nieuwe locatie."





6.000 vierkante meter

Het project is goed voor vijf verdiepingen, met 6.000 vierkante meter kantoorruimte. Drie verdiepingen worden verkocht, de resterende neemt Netropolix-groep in gebruik om op termijn 120 mensen tewerk te stellen.





"Een verdieping is al verkocht. We zoeken nog bedrijfsleiders die ook een nieuwe stek zoeken voor hun bedrijf en op zoek zijn naar een moderne, goed gelegen locatie met een duidelijk verhaal. Ons kantorencomplex zou een kleine community moeten worden waar ambitieuze bedrijven en hun medewerkers zicht thuis voelen. Ons 'huwelijk' is dus ook een oproep naar andere ondernemers om contact te zoeken."