Isabelle Ulenaers met eigen verzorgingsproducten meest beloftevolle onderneemster van het jaar Kristof Baelus

28 februari 2019

20u28 0 Geel Isabelle Ulenaers (36) won de prijs voor meest beloftevolle onderneemster van het jaar, die werd uitgereikt door Unizo en Markant vzw. Isabelle bracht in 2016 haar eigen verzorgingsproducten Self op de markt, een voedend product voor de huid.

“We richten ons vooral op personen met huidproblemen, de producten zijn gemaakt van natuurlijke producten zoals Aloë Vera, kokos en argan.”, zegt de onderneemster.

De ontwikkeling van haar product begin in 2014 door haar dochtertje, Michelle (6), dat met huisproblemen kampt en daardoor geen geschikte producten op de markt kon vinden. Hierdoor ging Isabelle zelf op zoek naar een formule voor haar eigen verzorgingsproducten. Voor de exacte formule van haar producten kreeg Isabelle de hulp van een extern labo. In 2016 kon ze met fierheid haar eigen verzorgingsproducten op de markt brengen.

De titel van beloftevolle onderneemster van het jaar zag de vrouw niet aankomen, als werd ze op provinciaal niveau geselecteerd voor deze titel. “Toen ze tijdens de uitreiking mijn naam afriepen schrok ik wel, er zijn zoveel ondernemers die goed bezig zijn”, klikt het.

Voor Isabelle loopt haar bedrijf als een trein, momenteel werkt ze vanuit een pand in Geel samen met twee vaste collega’s en vier vaste freelancers. “Opmerkelijk is dat er enkel vrouwen solliciteren, maar dat is vermoedelijk eigen aan de branche.”

Self heeft zelfs in het buitenland al in de pers gestaan, maar ik hoop vooral dat het een vaste waarde mag worden in België. Daarna is het wel de bedoeling dat we Self ook nog bekender gaan maken in het buitenland.