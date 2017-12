Irène en Beni vieren gouden jubileum 02u47 1 Foto Vanderveken

Irène de Kimpe (73) en Beni Asselbergh (72) zijn sinds 16 december 50 jaar getrouwd. Het koppel woonde vroeger in Hoboken, maar sinds 2004 wonen Irène en Beni in Geel om op het platteland wat meer rust te vinden. De vonk tussen Irène en Beni sloeg over in dancing 't Kelderke in Willebroek. Meer dan vijftig jaar later heeft het koppel twee kinderen en drie kleinkinderen.





(WDH)