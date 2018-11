IOK trakteert afvalophalers en chauffeurs op pakje friet Wouter Demuynck

23 november 2018

Deze week is het voor de derde keer ‘Week van de afvalophaler en recyclageparkwachter’. “Het moment om respect te vragen voor onze collega’s. Meer dan 300 Kempense afvalophalers, chauffeurs en recyclageparkwachters zorgen er dagelijks voor dat we ons afval kwijt kunnen op een eenvoudige manier”, klinkt het bij IOK Afvalbeheer. “Hun inzet bepaalt onze hoge recyclagecijfers mee.” De afvalophalers en chauffeurs werden vandaag na hun ronde op een pakje friet en een drankje getrakteerd door IOK bij de Ophaaldienst aan Lammerdries om hen te bedanken.

Wil jij jouw afvalophaler bedanken? Kleef dan een sticker op je afvalzak of –bak. Verdient jouw recyclageparkwachter een pluim? Schrijf dan een welgemeende dankjewel op een bedankkaartje. Zowel de stickers als de bedankkaartjes vind je op het gemeentehuis, in de bibliotheek of op het recyclagepark. Je kan ze ook aanvragen via de afvalinfolijn 014/56.27.75 of via afvalbeheer@iok.be. De stickers en kaarten zijn gratis.