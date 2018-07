Inwoners zien verkaveling niet graag komen BEZWAARSCHRIFT MET 175 HANDTEKENINGEN TEGEN PLANNEN SINT-DIMPNA WOUTER DEMUYNCK

02u38 0 Geel Enkele inwoners zijn ontevreden over een nieuwe verkaveling in Sint-Dimpna. Afgelopen week diende de werkgroep een bezwaarschrift in bij de stad, getekend door 175 bezorgde buurtbewoners.

Tussen Laar, Laarsveld en Lemersveld komt in 2019 een nieuwe woonbuurt met 113 woningen, verdeeld over twee zones die samen 2,8 hectare beslaan. Het volledige binnengebied bestaat uit 10 hectare. De buurtbewoners maken zich echter zorgen om de mobiliteit. "Al het verkeer van het noordelijke deel, waar 75 van de 113 woningen komen, wordt via het Lemersveld richting het centrum gestuurd waar het zich dan maar een uitweg moet zoeken", klinkt het bij de werkgroep die de bezwaarschriften indiende. "Het centrum van Sint-Dimpna is al meer dan verzadigd zwaar autoverkeer. Dat zal niet de al zo vervuilde lucht van die schoolomgeving nog slechter maken, het is ook nog eens uiterst gevaarlijk voor onze zwakke weggebruikers, vooral onze kinderen. De stedelijke basisschool De Burgstraat, SAIO, basisschool Sint-Dimpna, het Sint-Dimpnacollege en andere bevinden zich allemaal ten noorden van deze nieuwe verkaveling. Ouders durven hun kinderen al niet met de fiets naar school sturen en kiezen dan maar voor de auto om ze veilig aan de schoolpoort af te zetten."





Ook de indeling van de verkavelingen en de dichtheid ervan is voor de werkgroep een doorn in het oog. "Men heeft in dit project twee afzonderlijke en volledig van elkaar gescheiden gebieden gecreëerd. Het zuidelijke deel, waar men 35 woningen per hectare voorziet, en het noordelijke deel dat nog dichter bebouwd zal worden, namelijk 62 per hectare. Dat is maar eventjes twee tot drie maal meer dan de tot op heden gebruikte normen. Dat is ongekend in Vlaanderen. Geel is zelfs geen grootstedelijk gebied. Antwerpen heeft 'maar' een dichtheid heeft van 55 wooneenheden per hectare. We willen dus graag een drastische vermindering en een betere spreiding."





Ten slotte benadrukt de werkgroep dat ze niet gekant zijn tegen een woonproject in dat binnengebied.





Leefbaar

"Er moeten immers nieuwe gebieden aangesneden worden om aan de toekomstige woonbehoeften te voldoen. Maar het geheel moet leefbaar blijven voor iedereen. Het moet een win-winsituatie zijn voor de hele buurt. Deze verkaveling legt immers een belangrijke hypotheek op de verdere ontwikkeling van de overige 7 hectaren, en dat door een gebrek aan een globale aanpak van het woonbeleid en de mobiliteit in heel het gebied." Schepen van Ruimtelijke Ordening Bart Julliams (N-VA) was gisteren niet bereikbaar.