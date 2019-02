Inwoners maken gretig gebruik van gratis inbraakpreventie-advies Wouter Demuynck

22 februari 2019

13u45 0 Geel De vrijwillige diefstalpreventieadviseurs van de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout gaven in 2018 305 gratis adviezen over inbraakpreventie, waaronder zes aan handelszaken. Ook de buurtinformatienetwerken worden steeds populairder.

Wanneer je een inbraakpreventie-advies hebt aangevraagd en nadien alle geadviseerde maatregelen goed hebt uitgevoerd, ontvang je het ‘Certificaat Inbraak Veilig’. “Met dit certificaat kan de bewoner laten zien dat de woning een goede basisbeveiliging heeft zodat inbrekers meer tijd nodig zullen hebben om je huis binnen te dringen. Hierdoor verhoogt de kans aanzienlijk dat zij hun inbraakpoging stoppen. De bewoner ontvangt een attest dat tien jaar geldig blijft, een sticker en een plaatje dat aan de gevel kan bevestigd worden”, zegt korpschef Dirk Van Aerschot. De politiezone startte in september 2017 met het initiatief, dat wel lijkt aan te slaan. In 2018 gaf de politiezone 305 gratis adviezen en het ‘Certificaat Inbraak Veilig’ werd 26 maal aan inwoners van Geel, Laakdal of Meerhout overhandigd.

Ook de buurtinformatienetwerken (BIN) in de politiezone doen het goed. Op acht jaar tijd is het BIN-ledenaantal vervijfvoudigd, van 790 naar 4191 leden. “Dit betekent dat gemiddeld ongeveer één op de zeven gezinnen lid is van één van de 31 buurtinformatienetwerken die het volledige grondgebied van de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout afdekken”, besluit Van Aerschot.