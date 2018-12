Investering van bijna 4,4 miljoen euro om knelpunten aan te pakken Wouter Demuynck

19 december 2018

19u00 3 Geel Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gaat in de periode 2019-2021 bijna 4,4 miljoen euro investeren op Geels grondgebied. Er gaan onder meer enkele knelpunten aangepakt worden, zoals het Sint-Dimpnaplein, de verbinding tussen de Geelse en de Molse ring en de Antwerpseweg.

De grootste hap van de investeringen zal gebeuren op de Antwerpseweg, waar de komende drie jaar bijna 1,9 miljoen geïnvesteerd wordt. Het is de bedoeling dat de verkeersdoorstroming daar fors verbeterd wordt. Op dit moment is het er tijdens de spitsuren vaak lang aanschuiven. Daarnaast wordt ook een budget vrijgemaakt voor het onteigenen van gronden op het smalle stuk verbindingsweg - de Molseweg - tussen de ring van Geel en de ring van Mol. Zowel in de richting van Mol als die van Geel zal er een ventweg komen. Ook wordt er geïnvesteerd in een nieuw fietspad richting Geel.

Een derde belangrijke investering situeert zich ter hoogte van het Sint-Dimpnaplein, dat fietsvriendelijker zal gemaakt worden. Voorlopig staat gepland dat de eerste werken in 2020 starten.