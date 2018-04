Inventarisatie bermen 30 april 2018

In de loop van het voorjaar gaan medewerkers van het Provinciebestuur aan het werk gaan om de plantengroei in de bermen te inventariseren. De inventarisatie duurt tot 15 juni. Dit heeft als gevolg dat de bermen pas na 15 juni gemaaid kunnen worden. Enkel als de verkeersveiligheid in het gedrang komt, wordt een uitzondering gemaakt. (WDH)