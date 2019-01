Internationale studenten geven visie op maatschappij in kortfilms Wouter Demuynck

24 januari 2019

15u13 2 Geel Bij Sint Jozef Geel is deze week erg internationaal getint. Leerlingen uit Italië, Duitsland, Litouwen, Spanje en Zweden zijn er nog tot het einde van de week op bezoek. Samen met de Belgische leerlingen van het algemeen zevende jaar verfijnen ze hun filmtechnieken en woensdag stond een internationaal kortfilmfestival, met films over maatschappelijke kwesties die de jongeren belangrijk vinden, op het programma. De richting algemeen zevende jaar is bovendien uniek in Vlaanderen, want die wordt enkel in Geel aangeboden.

Het is het tweede jaar dat Sint Jozef Geel deelneemt aan het Erasmus-project, in samenwerking met de scholen in Italië, Duitsland, Litouwen, Spanje en Zweden. Voor Sint Jozef Geel is het project ideaal voor de leerlingen van het algemeen zevende jaar, een opleiding die uniek is in Vlaanderen. De jongeren komen allemaal uit het zesde jaar beroepsonderwijs en worden heel specifiek voorbereid in algemene vakken om zo klaar te zijn voor verdere studies in het hoger onderwijs.

“Een school in Spanje zocht scholen uit andere landen die wilden meewerken rond kortfilms, waarin jongeren hun visie op maatschappelijke problemen konden tonen”, zegt leerkracht Anneleen Lambaerts. “We hebben besloten om mee in het project te stappen aangezien we met de leerlingen van het algemeen zevende jaar zelf een specifieke groep leerlingen hebben. Het gaat dan om jongeren die in het beroepsonderwijs beland zijn, bijvoorbeeld omwille van problemen thuis of financiële problemen. Hun visie op de maatschappij is toch nog net iets anders dan jongeren die een feilloze jeugd gekend hebben.”

In het project heeft elk gastland zijn eigen rol. Zo staat België dit jaar in voor de opleiding. “Zo krijgen de leerlingen een opleiding van JEF, een instelling die kortfilms promoot, en vrijdag trekken ze naar Antwerpen om er een hele resem opdrachten af te werken. Ze kunnen er hun kortfilmtechnieken gebruiken om bijvoorbeeld de legende van de naamgeving van Antwerpen uit te beelden.” In mei trekken de leerlingen dan naar Italië om er hun eigen kortfilm te creëren. “Via een app werken de leerlingen in internationale groepen samen om een scenario te schrijven dat afgerond moet zijn voor ze naar Italië vertrekken.” Om het projectjaar af te sluiten, volgt er nog een slotmoment in Duitsland.

In Geel vond woensdag het internationaal kortfilmfestival plaats. Achttien nationale en drie internationale kortfilms van vorig jaar werden gejureerd door de leerlingen zelf. “De thema’s van de films zijn erg gevarieerd. Vorig jaar was er een film over zelfdoding, maar ook het klimaat, drugs en president Trump - die bij de jongeren niet zo geliefd is - komen voor. De jongeren vinden het alvast geweldig om zelf aan de slag te gaan en te monteren. Ook de verschillende nationaliteiten hebben voeling met elkaar. De taal is geen probleem, want ze kunnen allemaal wel een beetje Engels.”