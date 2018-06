Inschrijvingen academies starten op 16 en 23 juni 11 juni 2018

02u31 0

Wil je graag een instrument bespelen, vind je toneelspelen de max of is dansen meer je ding? Dan ben je bij de Academie voor Muziek, Woordkunst-drama en Dans aan het juiste adres. Nieuw vanaf september is dat iedereen vanaf 6 jaar (1e leerjaar) initiatie muziek, muziek-woord of dans kan volgen. Vanaf 8 jaar (3e leerjaar) kun je starten met een instrument. De Academie voor Beeldende Kunst geeft deeltijds kunstonderwijs aan iedereen vanaf 6 jaar. Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen er zich in de verschillende ateliers artistiek en creatief ontplooien. Enige kunstzinnige voorkennis is hiervoor niet vereist, wel de goesting om actief bezig te zijn met kunst. Vanaf zaterdag 16 juni om 9 uur kun je inschrijven bij de kunstacademie, bij de muziekacademie is dat vanaf zaterdag 23 juni.





(WDH)