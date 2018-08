Inschrijvingen academies gestart 11 augustus 2018

Ben je tussen 6 en 99 jaar? Wil je leren dansen, musiceren, toneel spelen of wil je leren tekenen, schilderen, drukken of keramiek maken? Misschien heb je interesse voor creatieve experimenten met de computer of met audio engineering? Vanaf 1 september bieden zowel de Academie voor Beeldende Kunst als de Academie voor Muziek, Woordkunst-drama en Dans nieuwe mogelijkheden. Hoe en wanneer kun je inschrijven? Neem een kijkje op https://kunstacademie.geel.be of https://amwd.geel.be. (WDH)