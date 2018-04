Informatie over Arie 'De Profeet' Rezelman gezocht 27 april 2018

02u36 0

De Nederlandse journalist Wout Smit is op zoek naar informatie over Arie Rezelman, die in 1926 in de Kolonie in Geel is opgevangen. Smit werkt momenteel aan een biografie over de opmerkelijke man, een vroegere dorpsgenoot van hem.





"Tot 1940 heb ik tekenen van leven kunnen achterhalen", aldus Smit. "Al maanden probeer ik te achterhalen wanneer hij is overleden en waar hij is begraven."





Rezelman deed onder meer aan voorspellingen, wat hem in Geel de bijnaam 'De Profeet' opleverde. Het spoor van Rezelman loopt dood in Geel. Mogelijk moest hij geëvacueerd worden in 1940 omdat zijn opvangadres, Larum 79, binnen een militaire zone dreigde te vallen. Hoe het Arie Rezelman daarna is vergaan, is onduidelijk. In Geel komt zijn naam niet voor in het overlijden- en grafregister. Nabestaanden weten evenmin waar en wanneer hij is overleden.





Wie info heeft, mag mailen naar woutsmit46@outlook.com. (WDH)